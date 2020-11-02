شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يطالب المقاولون العرب بضم هذا اللاعب نهائيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، بحسم صفقة معروف يوسف من صفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لمصدر داخل الجهاز الفي فإن المدير الفني ، طلب من ادارة ضرورة ضم اللاعب بشكل نهائي من الزمالك في الساعات المقبلة، واعتبر عماد النحاس المدير الفني للفريق، أن النيجيري معروف يوسف لاعب المقاولون العرب كان له دور كبير، خلال الموسم الجديد محليًا وأفريقيًا، باعتباره من العناصر التي يعتمد عليها بشكل أساسي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,736

تعافي 99,555

وفيات 6,278

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