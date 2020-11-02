شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الاهلي يدخل في صراع المفاوضات على ضم كوفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخطط فريق البنك الأهلي للتعاقد مع محمد كوفي مدافع سموحة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلةوشهدت الساعات الماضية دخول إدارة البنك الأهلي في مفاوضات مع اللاعب، لبحث إمكانية الحصول على خدماته.وبتمسك محمد يوسف المدير الفني للفريق، بضم اللاعب،يأتي هذا في ظل تلقي اللاعب مفاوضات من الإتحاد السكندري للإنضمام لصفوف الفريق في الموسم المقبل الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,736

تعافي 99,555

وفيات 6,278

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنك الاهلي يدخل في صراع المفاوضات على ضم كوفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.