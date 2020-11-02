شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس ناشئي الزمالك: هناك موهوبون في مصر أكثر من محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد صلاح مدرب حراس مرمى ناشئي الزمالك، إن كثيرا من الأسر لديها رغبة في رؤية أولادهم يلعبون كرة القدم، وهذاأمر خاطئ. مناشدا أولياء الأمور بتشجيع أولادهم على محبة الرياضة بشكل عام، وترك اختيار اللعبة لهم، فقد يكون الطفل موهوبا في السلة أو السباحة على سبيل المثال.



وأضاف خلال حديثه في برنامج صباح الورد، المذاع عبر قناة TeN، أن محمد صلاح ليس أكثر الموهوبين في مصر، وإنما يعود الأمر إلى تأسيسه في أحد أندية طنطا، بوجود مدربين أكفاء، وهناك موهوبون في مصر أفضل منه، ولذلك فإن الموهبة وحدها لا تكفي، إنما يحتاج إلى اجتهاد، قائلا: «50% عند صلاح موهبة و50% اجتهاد وانضباط وملتزم».

وأشار خلال حواره مع الإعلامية مها بهنسي، أن محمد صلاح كان لديه الهدف واضحا من البداية، وساعده في البداية وجود مدربين أكفاء خلال فتراته الأولى، والنصيب عليه عامل آخر.