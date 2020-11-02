شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يساندون كهربا ضد محمد فضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن عدد من لاعبي الفريق الكروي الاول بالنادي الأهلي على رأسهم وليد سليمان ومحمد مجدي أفشة مساندتهم لزميلهم محمود عبدالمنعم كهربا في أزمته مع محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة بعدما أحال الاخير شكواه ضد لاعب الأهلي إلى لجنة الإنضباط في أعقاب الازمة التي نشبت بينهما خلال حفل تتويج الأهلي ببطولة الدوري الممتاز عقب مباراة طلائع الجيش في ختام الدوري الممتاز، وأبدى اللاعبون استعداداتهم للإدلاء بشهاداتهم في الواقعة التي حدثت بين الطرفين لمصلحة كهربا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,736

تعافي 99,555

وفيات 6,278

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