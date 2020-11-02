شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يوافق مبدئيا على الانضمام للاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب نادي الاتحاد السكندري، من التعاقد مع أحمد الشيخ لاعب الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ووفقا لمصدر مسئوول بالاتحاد السكندري- رفض ذكر اسمه- فإن محمد مصيلحي رئيس النادي، تحدث مع اللاعب بشأن كافة التفاصيل المادية، وذلك بعد موافقة النادي الأهلي على إجراء المفاوضات، ويتبقى فقط توقيع اللاعب على العقود الجديدة مع زعيم الثغر، والتي قد تتمثل في الإعارة وليس الشراء النهائي. وكان الاتحاد السكندري قد نجح في ضم ثنائي الأهلي، عمار حمدي وكريم يحيى، أمس الأحد، وذلك عقب موافقة الأهلي على إعارة الأول لمدة موسمين، وبيع الثاني بشكل نهائي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,736

تعافي 99,555

وفيات 6,278

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