شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الأهلي يشكو فضل «تجاوز فضل ضد كهربا» للجنة الانضباط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدمت إدارة النادي الأهلي صباح اليوم الاثنين بشكوى إلى المستشار سيد البنداري رئيس لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ضد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية.

يطالب الأهلي في الشكوتين بتطبيق اللوائح والقوانين فيما أسماه "واقعة تجاوز محمد فضل عضو اللجنة الخماسية في حق محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب الفريق أثناء احتفالية تسليم درع الدوري، عقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش التي أقيمت مساء السبت الماضي في ختام المسابقة".

وقال الأهلي في بيانه: "أرفق الأهلي في شكواه مجموعة من الاسطوانات المدمجة للواقعة التي توضح قيام محمد فضل بالتجاوز في حق كهربا والاعتداء عليه باليد وباللفظ في مشهد أدانه الجميع، كما يستند الأهلي في شكواه إلى العديد من الشهود الذين تواجدوا أثناء الواقعة للحفاظ على حق اللاعب والدفاع عن حقوق النادي المشروعة بما يتفق مع اللوائح والقوانين".

وأشار الأهلي إلى أن كهربا تقدم بمذكرة إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة يطلب فيها شكوى محمد فضل إلى اتحاد كرة القدم، ولجنة الانضباط بعد التعدي عليه، في مشهد تابعه الملايين عبر شاشات التليفزيون.

وقام عبد الحفيظ برفع الأمر لإدارة النادي التي تضامنت مع اللاعب في شكواه، واتخذت الإجراءات السابق الإشارة إليها، بل وأعلنت أنها بصدد اتخاذ إجراءات أخرى للحفاظ على حق كهربا بعدما تأكدت من خلال الفيديوهات أن اللاعب لم يخطئ، ولم تصدر عنه أي إساءة في حق محمد فضل، وأن الأخير هو من تجاوز وبادر بالاعتداء على مرأى ومسمع من الجميع.

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