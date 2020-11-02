رسميًا.. الأهلي يشكو فضل «تجاوز فضل ضد كهربا» للجنة الانضباط

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدمت إدارة النادي الأهلي صباح اليوم الاثنين بشكوى إلى المستشار سيد البنداري رئيس لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ضد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية.
يطالب الأهلي في الشكوتين بتطبيق اللوائح والقوانين فيما أسماه "واقعة تجاوز محمد فضل عضو اللجنة الخماسية في حق محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب الفريق أثناء احتفالية تسليم درع الدوري، عقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش التي أقيمت مساء السبت الماضي في ختام المسابقة".
وقال الأهلي في بيانه: "أرفق الأهلي في شكواه مجموعة من الاسطوانات المدمجة للواقعة التي توضح قيام محمد فضل بالتجاوز في حق كهربا والاعتداء عليه باليد وباللفظ في مشهد أدانه الجميع، كما يستند الأهلي في شكواه إلى العديد من الشهود الذين تواجدوا أثناء الواقعة للحفاظ على حق اللاعب والدفاع عن حقوق النادي المشروعة بما يتفق مع اللوائح والقوانين".
وأشار الأهلي إلى أن كهربا تقدم بمذكرة إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة يطلب فيها شكوى محمد فضل إلى اتحاد كرة القدم، ولجنة الانضباط بعد التعدي عليه، في مشهد تابعه الملايين عبر شاشات التليفزيون.
وقام عبد الحفيظ برفع الأمر لإدارة النادي التي تضامنت مع اللاعب في شكواه، واتخذت الإجراءات السابق الإشارة إليها، بل وأعلنت أنها بصدد اتخاذ إجراءات أخرى للحفاظ على حق كهربا بعدما تأكدت من خلال الفيديوهات أن اللاعب لم يخطئ، ولم تصدر عنه أي إساءة في حق محمد فضل، وأن الأخير هو من تجاوز وبادر بالاعتداء على مرأى ومسمع من الجميع.
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