شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإمارتي يكرم عبدالحق ويدعم مصر في كأس العالم للاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام العميد عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم بتكريم الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بادارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف علي كرة الصالات باهدائها درع الاتحاد الإماراتي كما قدمت سحر عبدالحق درع الاتحاد المصري لكرة القدم له.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس لجنة كرة الصالات الإماراتية للجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري بقيادة هشام صالح المدير الفني ونادر رشاد المدرب العام وايمن راغب مدرب حراس المرمي ونواف الوجيه المدير الاداري والدكتور عادل الحداد طبيب وهاني درويش إخصائي تأهيل.

وجاء تكريم عبدالحق في حضور مستر بيدرو الحكم الدولي الإسباني السابق ورئيس لجنة تشريع قانون كرة القدم للصالات في الاتحاد الدولي.

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يذكر أن المنتخب الوطني لكرة الصالات يخضع لمعسكر بدولة الإمارات لمواجهة المنتخب الإماراتي في مباراتين وديتين استعدادا لكأس العالم ليتوانيا ٢٠٢١.

وأبدى عبدالملك سعادته بتواجد المنتخب المصري في الإمارات مشيرا إلي أنه من أقوى المنتخبات في القارة السمراء وفي الدول العربية وأن المواجهة الودية الدولية بين المنتخبين ستكون مفيدة بشكل كبير للفريقين، خاصة للمنتخب المصري الذي يستعد لكأس العالم مؤكدا مساندة الإمارات لمنتخب الفراعنة في كأس العالم لتحقيق مركز متقدم وأداء مشرف للعرب.

وقالت عبدالحق أنها سعيدة بهذا الاستقبال الكبير وأنه ليس بغريب علي دولة شقيقة وأن الشعب الإماراتي من أحب الشعوب على قلب المصريين وأنها سعيدة أيضا بتكاتف الاتحاد الإماراتي ولجنة كرة الصالات مع منتخب مصر في استعداداته لكاس العام ليتوانيا ٢٠٢١.