رسميًا.. البدري يستبعد كهرباء و فتحي من معسكر المنتخب ويضم 6 لاعبين من الأهلى

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري أسماء المنضمين من لاعبي الأهلي لقائمة الفريق الوطني استعدادا للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومي ١٤ و١٧ نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

.واللاعبون المنضمون هم: محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشه وحمدي فتحي وينضم هؤلاء اللاعبين إلى تدريبات المعسكر المفتوح بعد غد الأربعاء، صرح بذلك الكابتن محمد بركات مدير المنتخب وأكد أن الفريق يبدأ معسكره المفتوح غدا الثلاثاء. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,736

تعافي 99,555

وفيات 6,278

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