شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يستقر على خطة اللعب والتشكيل امام الرجاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك على خطة اللعب التي سيواجه بها الرجاء المغربي في مباراة العودة بنصف نهائي دوري الابطال المقرر إقامتها يوم الاربعاء المقبل في التاسعة مساءا.
وتعتمد الخطة على استغلال طرفي الجنب من خلال انطلاقات الثنائي حازم امام واحمد سيد زيزو في الجبهة اليمنى واشرف بن شرقي وعبد الله جمعه في الجبهة اليسرى ،ويدرس المدير الفني الدفع بتشكيل يضم كلا من محمد ابوجبل وحازم امام ومحمد عبد الغني ومحمود علاء وعبد الله جمعه وطارق حامد وفرجاني ساسي واشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو ومصطفى محمد.
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