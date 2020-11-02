شكرا لقرائتكم حازم إمام يكشف غلطة فضل وكهربا ويؤكد :جاساما ذكى ولكنه حكم غير عادل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق أن الثنائى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة ومحمود كهربا لاعب الاهلى كلاهما مخطىء فى الازمة الاخيرة ، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" دايما لون الفانلة هو اللى بيحكم فى تفسير الازمات ، دايما كل واحد يشوفو الازمة طبقاً لانتماؤه ، الاهلاوية زعلوا من فضل عشان وقف كهربا بعد السوبر والزملكاوية زعلوا من الجناينى عشان وقف شيكابالا بعد السوبر"

وتابع حازم إمام :" بجد الموضوع مستفز ، ليه مش بنحكم على الوقائع بعيداً عن الاهواء ولون الفانلات ، نقول هذا اخطأ بدون ارجاع الامور لتأويلات أخرى ، كهربا أخطأ لانه تجاهل فضل ورفض مصافحته مع الخطيب ومؤمن زكريا وهذا خطأ ، وفضل كان لازم يتدارك الموضوع ولكنه تمادى وزق كهربا الذى لم يتقبل الزقة ، ازمة كان ممكن تتلم بس الطرفين فى رأيى غلطانين"

وعن تتويج الاهلى بالدوري قال حازم إمام :"الاهلى حسم الدوري مع فايلر قبل أزمة كورونا ، والزمالك خسر نقاط كتير مع ميتشو وكارتيرون ، ولازم نقول للأهلى وجمهوره مبروك على الدوري وعلى الصعود للنهائى الافريقى ، وعجبنى كلام موسيمانى عن فايلر ، بجد مدرب محترم وماشى كويس مع الاهلى ولم يخسر "

Advertisements

وعن مباراة الزمالك والرجاء المغربى قال حازم إمام :" 90 دقيقة من نار ، الرجاء يلعب خارج ملعبه بشكل أفضل من ملعبه ، والزمالك لازم يعرف أنه لم يصعد للنهائى حتى الان ولازم لاعبوه يركزوا ، فى اخبار مبشرة زى عودة محمود علاء والونش وتألق شيكابالا فى مباراة الاسماعيلى "

وعن حكم مباراة الزمالك والرجاء قال الثعلب الصغير :"بيقولوا بكارى جاساما هو حكم ذكى ولكنه ليس عادل"

وعن تقنية الفار قال حازم إمام :" أهم انجاز هذا الموسم هو تقنية الفار ، كنت استغرب ممن يقول ان اخطاء الحكام جزء من متعة الكرة ، كيف يكون تضيع مجهود اللاعبين والاجهزة الفنية جزء من المتعة ، الفار حقق نسبة 90 % من العدالة فى أرض الملعب ، بجد تحية للجنة الخماسية على تطبيق الفار ".

وينتظر مسئولو الزمالك، خلال الساعات المقبلة، وصول إخطار رسمى من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بأسماء طاقم حكام مواجهة الرجاء المغربى، فى المباراة التي ستقام بعد غد، الأربعاء، باستاد القاهرة الدولى، في إياب دور قبل النهائي من منافسات دورى أبطال أفريقيا، والتى يسعى الفارس الأبيض لتحقيق الانتصار بها من أجل التأهل للنهائى الأفريقي، بعدما نجح الزمالك في الفوز في مباراة الذهاب بالدار البيضاء في المغرب، بهدف نظيف سجله المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الأبيض.