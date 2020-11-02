شكرا لقرائتكم الأهلى يمد إجازة لاعبيه حتى الجمعة قبل الاستعداد لنهائى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتو موسيماني مد أجازه الفريق حتى يوم الجمعة المقبل، بعد أن كان من المفترض انتهاءها غداً الثلاثاء لمنح اللاعبين مزيد من الراحة، قبل بدء الاستعداد لمباراة نهائي بطولة افريقيا والمقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري بداية من يوم السبت المقبل.

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وأكد الجهاز الفني للأهلي للاعبين أن هذه الأجازة تعد بمثابة فترة الراحة بين الموسمين خاصة وأن هناك ضغط مباريات كبير بعد نهائي افريقيا خاصة وأن بداية الدوري الجديد ستكون نهية شهر نوفمبر الجاري أيضاً.

وطلب الجهاز الفني الإقامة فى دور منعزل خلال معسكرات الفريق المقبلة والبداية فى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، ويقيم الفريق خلال الفترة الأخيرة فى أحد فنادق التجمع الخامس إلا أن تواجد اللاعبين يكون فى أكثر من دور، وهو الأمر الذى طلب الجهاز الفنى تغييره، كما طلب الجهاز الفني أن يكون الدور بعيداً عن قاعات الأفراح لفرض حالة من التركيز داخل صفوف الفريق نظراً لحساسية المرحلة المقبلة، وطلب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من خالد محمود طبيب الفريق تقريراً عن حالة الثنائي رامي ربيعة وحسين الشحات تمهيداً للاستعانة بهما في مباراة نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى على ملعب برج العرب، وذلك بعد تخطى الفريق الأحمر عقبة الوداد لينتظر الفائز من الرجاء والزمالك.