الامارات | إصابة لاعب ريال مدريد بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب ريال مدريد بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن إصابة لاعبه البرازيلي إيدير ميليتاو بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد -19.

وذكر النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: "يود ريال مدريد الإفادة بأن لاعب الفريق إيدير ميليتاو، جاءت عينته إيجابية في فحوص كورونا والتي أجريت على الفريق صباح أمس الأحد".

وأضاف النادي في بيانه أن باقي اللاعبين والجهاز الفني والإداري للفريق الأول وكذلك الموظفين في النادي والذين يعملون معا، قد جاءت عينتهم سلبية.

واختتم النادي بيانه قائلاً: "النادي يود أن يلفت النظر مرة أخرى، إلى أن الجميع باستثناء ميلتياو، جاءت عينتهم سلبية في الاختبار الذي تم إجراءه صباح هذا اليوم".

وكان ميليتاو قد شارك مع ريال مدريد في المباراة الأخيرة بالدوري الإسباني أمام هويسكا والتي انتهت بفوز الفريق 4-1، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق نقطة خلف أتلتيكو مدريد المتصدر. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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