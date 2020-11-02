شكرا لقرائتكم خبر عن العريان: مرتضي منصور أصبح لا وجود له داخل الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، أن رئيس نادي الزمالك أصبح لا وجود له داخل القلعة البيضاء.

وقال شريف العريان في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "اللجنة الأولمبية تراجع قرارات كل الاتحادات، ومن لهم حقوق الحضور في الجمعيات العمومية، يتم مراجعة كافة الأمور، ومن ثم تحديد الحاضرين".

وأضاف: "موقف اللجنة الأولمبية في أزمة نادي الزمالك، وتم إيقاف رئيس النادي، بناء على تحقيقات تمت، وتم إبلاغ الاتحادات الرياضية، وكلهم اتخذوا القرارات، كما أبلغنا وزارة الشباب والرياضة، ونادي الزمالك".

وواصل:" اي ورقة تخرج بتوقيع مرتضى منصور لن يتم اعتمادها، ونادي الزمالك ليس طرفًا في الأزمة مطلقًا".

وفي حالة عدم دعوة نادي الزمالك لانتخابات جديدة، قال:" مجلس الزمالك مثل أي هيئة رياضية، بعد الاولمبياد بعد 2021، لابد من الدعوة إلى عقد جمعية عمومية قبل 31-10، وفي أول جمعية عمومية قادمة يتم انتخاب على المقاعد الشاغرة

وواصل: "كان هناك قضية مرفوعة لابطال اللائحة، وما تم انتخابهم على اللائحة يعتبر باطلة، وكل ما ترتب على اللائحة الخاطئة يعتبر باطل، ولكن الزمالك له حق الاستئناف".

وحول السؤال المطروح من جماهير الزمالك "ليه في الوقت دا بالذات؟"، علق العريان: "لو قدمت على قضية والقاضي جاء ليحكم فيه، هل سيتم تأجيل الحكم لأمور آخرى، القضية آخدت مجراها وتم صدور الحكم من جانب لجنة التسوية".

وواصل: "أي قضية يصدر الحكم في وقتها الطبيعي، ونادي الزمالك قام بعمل مذكرة ضد النادي الأهلي، وتم تحويلها إلى لجنة القيم، ثم ذهبت إلى نفس المحقق، ويتم توجيه الدعوة إلى الشاكي للاستماع إلى أقواله".

Advertisements

وأكمل: "الزمالك من حقه الاستئناف على بطلان اللائحة، ولكن حاليا بالنسبة للجنة الأولمبية، فأن رئيس نادي الزمالك لا وجود له ولا يمارس أي دور رياضي مع أي جهة رياضية آخرى".

وأضاف: "لا يوجد أي اسئتناف على قرار إيقاف مرتضى منصور، رئيس الزمالك أصبح لا وجود له، وأول جمعية عمومية سيتم اقامة انتخابات على المقاعد الشاغرة،

وأتم: "انتخابات الزمالك بالكامل موعدها بعد الدورة الاولمبية 2021، وسواء أقيمت أو لم تقم البطولة يتم إجراء انتخابات للأندية".