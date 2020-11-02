شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة الإماراتي يكرم سحر عبدالحق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام العميد عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم بتكريم الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة الصالات وإهدائها درع الاتحاد الإماراتي كما قدمت سحر عبدالحق درع الاتحاد المصري لكرة القدم له وذلك خلال استقباله للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة عبد الحق وهشام صالح المدير الفني ونادر رشاد المدرب العام وايمن راغب مدرب حراس المرمي ونواف الوجيه المدير الإداري والدكتور عادل الحداد طبيب وهاني درويش إخصائي تأهيل.

وجاء هذا التكريم في حضور مستر بيدرو الحكم الدولي الإسباني السابق ورئيس لجنة تشريع قانون كرة القدم للصالات في الاتحاد الدولي .

يذكر أن المنتخب الوطني لكرة الصالات يخضع لمعسكر بدولة الإمارات لمواجهت المنتخب الإماراتي في مباراتين وديتين استعدادا لكأس العالم ليتوانيا ٢٠٢١.

واجري منتخبنا الوطني مسحة طبية اليوم للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل خوض المباراة الودية الاولي أمام المنتخب الامراتي غدا الثلاثاء ويؤدي الفريق مران خفيف بالصالة المغطاة بنادي البطائح استعدادا لمباراة الغد. وابدي عبد الملك سعادته بتواجد احفاد الفراعنة في الامارات مشيرا إلي أن منتخب مصر لكرة الصالات من اقوي المنتخبات في القارة السمراء وفي الدول العربية وأن المواجهة الودية الدولية بين المنتخبين مفيدة بشكل كبير خاصة للمنتخب المصري الذي يستعد لكأس العالم مؤكدا علي مساندة الامارات لمنتخب الفراعنة في كأس العالم وابدي امنيته بتحقيق مصر لمركز متقدم وأداء مشرف للعرب والقارة السمراء .

وقالت عبدالحق إنها سعيدة بهذا الاستقبال الكبير وأنه ليس بغريب علي دولة شقيقة وأن الشعب الإماراتي من أحب الشعوب علي قلب المصريين وأنها سعيده أيضا بتكاتف الاتحاد الاماراتي ولجنة كرة الصالات مع منتخب مصر في استعداداته لكاس العام ليتوانيا ٢٠٢١. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,736

تعافي 99,555

وفيات 6,278

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة الإماراتي يكرم سحر عبدالحق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.