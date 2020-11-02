شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبي كمال الاجسام والأساتذة يطيران إلي أسبانيا للمشاركة في بطولة العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انهي الاتحاد المصري لكمال الأجسام برئاسة الدكتور عادل فهيم كافة الإجراءات الخاصة لسفر منتخب الرجال والأساتذة لكمال الأجسام للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها في الفترة من ٥ حتى ٩ نوفمبر ٢٠٢٠ المقامه في مدينة سانتا سوزانا الإسبانية ومن المقرر سفر منتخبنا القومي فجر الثلاثاء للمشاركة في فعاليات منافسات بطولة العالم للرجال والأساتذة لكمال الأجسام. كما أجري جميع أفراد البعثة مسحة كوروناوأسفرت عن سلبية النتائج للجميع. يجدر الإشارة أن كان مقرراً إقامة بطولة العالم لكمال الأجسام للرجال والأساتذة في مدينة بيندورم الإسبانية، ولكن تم اختيار مكان أخر وهي مدينة سانت سوزانا الاسبانيه. ومن جانبه أكد الدكتور عادل فهيم ، رئيس الاتحاد المصرى ورئيس الاتحاديين العربى والإفريقى، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولى لكمال الأجسام، ان بعثة منتخب الرجال و الأساتذة سوف تضم 21 لاعبًا يشاركون فى منافسات الرجال والأساتذة لكمال الأجسام والفيزيك فى المراحل السنية للرجال تحت 40 سنه وللاساتذة من 40 سنة حتى 50 سنة، ومن 50 سنة وحتى 60 سنة ، وفوق 60 سنة. وأضاف "فهيم" كلنا امل في حصول منتخب مصر لكمال الأجسام للرجال والأساتذة على العديد من الميداليات الذهبية ومركز متقدم في بطولة العالم. يرأس البعثة الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد يرافقه ، المهندس سامي بشير المدير التنفيذي للاتحاد، و كابتن محمد محسن الحكم الدولي ،وكابتن محمد محسن بودي مدرب المنتخب القومى وكابتن اسامه مدبولي مدرب منتخب واللاعبون الابطال أمير معبد، سيد النسر ، ياسر عتبه ،احمد سامي، عمرو الحديدي، شريف الشيوي، حمدي غانم، هاني معتمد، أحمد محمد عبد العزيز، سراج الدين طه ، فادي محمد، هشام ابو الدهب،مصطفى الكاشف، محمد إسماعيل زايد، حمدي نوفل، السيد محمود ،وائل يوسف ، محمد شعبان، عماد محمود، محمد نشأت، محمد حكم