شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر: البدري يواجه مشكلة فى المنتخب الوطني بسبب كهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني يواجه أزمة كبيرة حاليا، خاصة بعد المشادة التي حدثت بين محمد فضل وكهربا.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو: "الأزمة أن الكل بدأ يبحث عن الحصول على حقه، وكان المفترض أن قائمة منتخب مصر التي ستخوض مباراتين هامتين، سيتم الإعلان عنها، والمفروض أن لاعبي الأهلي كان سيتم الإعلان عنها بعد لقاء طلائع الجيش".

وأضاف: "هناك اتصالات دارت لاستبعاد كهربا وهو الذي أدى إلى تأجيل إعلان قائمة منتخب مصر".

وواصل: "دائما الأولويات دائما لمنتخب مصر، بعيدا عن الأهواء الشخصية، الكل يحاول إثبات أنه الأقوى، وفي النهاية المتضرر الكرة المصرية والمنتخب الوطني".

وتابع: "كان هناك لاعب سينضم لمنتخب مصر، ولكن بعد اتصالات تم استبعاده، وهناك لاعبين انضموا مثل رمضان صبحي الغائب عن المشاركة منذ فترة طويلة عن المباريات",

وواصل:"كيف لا يتم الاستعانة بكهربا رغم أنه يشارك بشكل أساسي، كان تواجده في المنتخب مهم لأنه جاهز في الوقت الحالي".

وتابع"أحمد فتحي قد يتم استبعاده من معسكر منتخب مصر القادم أيضًا".

وأضاف: "الأزمة بدون لازمة، والخاسر الأكبر منتخب مصر، حسام البدري في مأزق، هل يرضى اللجنة الخماسية بسبب كهربا، وسيواجه انتقادات خاصة بعد ضم لاعبين لا تشارك في المباريات، المفروض أن المدير الفني هو صاحب الرأي الأول والأخير لأنه المسئول فنيا عن منتخب مصر".

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وأكمل: "الأهلي يرى أن كهربا يستحق الانضمام لمنتخب مصر، واللاعب يستحق التواجد بالفعل، مع تريزيجيه، خاصة أن رمضان بعيد عن المشاركة في المباريات، الجهاز الفني للمنتخب أصبح في موقف صعب، والمفترض أن المعسكر سيبدأ خلال يومين

وختم: "أتمنى آلا نستيقظ على كارثة ويكون منتخب مصر بعيدا عن أمم إفريقيا المقبلة، كنت أتمنى آلا تسير الأمور بهذا الشكل".