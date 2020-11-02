شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ : قرار رحيل أحمد فتحي هو المسؤول عنه.. وقدمنا نموذج في احترام اللاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن أي لاعب يتجاوز داخل ملعب مختار التتش بالجزيرة لابد أن ينال العقاب.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "لا أحب الحديث عن موقف رمضان صبحي، بعد رحيله عن الأهلي".

وحول واقعة بادجي مع رمضان، قال" أي لاعب من الوارد يدخل في مشادة مع لاعب خارج النادي، ولكن داخل أرض ملعب مختار التتش ووجود الجهاز الفني واللاعبين، لابد أن يحترم الجميع اللوائح والقوانين، وحق النادي لابد أن يرجع سواء على الكبير أو الصغير".

وحول اللاعبين المصابين، قال: "سعيد باقتراب عودة سعد الدين سمير، وكريم نيدفيد، هناك تحسن شديد في حالة نيدفيد بعد الابتعاد عن الملاعب، متولي يسير في برنامجه التأهيلي، ومحمد محمود نثق في عودته بشكل قوي".

وعلق عبدالحفيظ على تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقال: "هناك حسابات فنية، الجانب السلبي في القرار هو أن اللاعبين قد وصلوا إلى فورمة فنية، والجانب الإيجابي قد يكون في استعادة بعض المصابين مثل رامي ربيعة.

ووجه عبدالحفيظ رسالة لـ"أحمد فتحي"، وقال:" قدم الكثير للنادي الأهلي، ونحن قدمنا نموذجا في احترام اللاعب، لكن قراره بالرحيل هو المسئول عنه، ونتمنى له التوفيق".

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