شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف موقفه من عودة أحمد ريان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني استقر على عودة بعض اللاعبين المعارين.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "بيتسو موسيماني شاهد عددا كبيرا من المباريات للاعبين المعارين، تم الاستقرار على عودة محمد شريف وصلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق، وفي نهاية الأسبوع سوف نحسم موقف احمد ياسر ريان".

وأضاف: "ننتظر ملف القيد الإفريقي، وسنبحث ملف الصفقات الجديدة ومنها بدر بانون عقب بطولة مسابقة دوري أبطال إفريقيا".

وواصل: "لم يعرض علينا خوض مباريات كأس مصر في الفترة الجارية مطلقا من جانب اتحاد كرة القدم".