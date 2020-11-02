شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني لأرسنال: النني يحظى بإعجاب الجميع.. وأثق في قدراته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، بالدولي المصري، محمد النني، بعد المستوى المتميز الذي يقدمه مع الفريق مؤخرًا مؤكدًا أنه يثق في قدرات النني.

وقال أرتيتا في تصريحات عقب المباراة :« أنا لعبت معه، لذا أعرف قدراته ومن هو كشخص وما يقدمه للفريق، أحب اللاعبين الذين نسبة الغرور لديهم هي صفر، الذين يلعبون لصالح الفريق، والذين يريدون المساهمة بغض النظر عن الدور، سواء كان لدقيقة واحدة أو 96 دقيقة».

وأضاف المدير الفني الإسباني: «ما ينقله النني للفريق هو شيء خاص، لديه هذه الطاقة كشخص، إنه يدخل الغرفة ويخلق هذا الجو، اليوم قلت إننا بحاجة إلى تلك الطاقة وهذا الشعور الإيجابي الذي يجلبه في كل وقت، أعتقد أنه كان رائعاً».

وتابع أرتيتا: «النني لاعب يساهم في ثقافتنا، وشخص يحظى بإعجاب الجميع في النادي، والآن أعتقد أن القدرات التي يظهرها دائماً ما كنت كنت أؤمن بأنه يمتلكها».

وشارك النني في فوز أرسنال على مانشستر يونايتد، بهدف نظيف مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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