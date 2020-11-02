إصابة الشحات تبعده عن المنتخب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها حسين الشحات لاعب النادي الأهلي تحت اشراف طبيب المنتخب الوطني الدكتور محمد أبوالعلا إصابته بشد في العضلة الخلفية

صرح بذلك الكابتن محمد بركات مدير المنتخب الوطني وقال إن الدكتور محمد أبوالعلا عرض نتائج الكشف الطبي علي الكابتن حسام البدري صباح اليوم وأكد في تقريره صعوبة لحاقه بمعسكر المنتخب الوطني نظرا لضيق الوقت خاصة أن علاجة وتأهيله يستوجب فترة قد تصل الي أسبوع .

وأشار مدير المنتخب صعوبة لحاق محمد فاروق لاعب بيراميدز بالمعسكر بعدما أثبتت الفحوصات التي خضع اليها بمعرفة طبيب المنتخب أنه يعاني من شد في السمانة ويحتاج أيضا لفترة علاج، ويدخل الفريق القومي معسكرا مفتوحا غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة توجو مباراتين ذهابًا وإيابا يومي ١٤ و١٧ نوفمبر الجاري في منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,736

تعافي 99,555

وفيات 6,278

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