شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي التصنيف الجديد لأعضاء الجمعية العمومية باتحاد الكرة بعد إعلانه رسميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فور انتهاء الموسم الكروي 19-2020 الذي يحتسب بختام مسابقة الدوري الممتاز تم تصنيف الأندية التي يحق لها مشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد وتم اعتماده من اللجنة الأولمبية المصرية حسب القانون وجاء على النحو التالي: Mohamed El Poramy الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,736

تعافي 99,555

وفيات 6,278

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