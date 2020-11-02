شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: استبعاد أحمد فتحي من منتخب مصر وضم 6 ‏لاعبين من الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاعلامي أحمد شوبير عن استبعاد أحمد فتحي من معسكر منتخب مصر الأول بقيادة المدير الفني حسام البدري وخروجه من حسابات مدرب الفراعنة استعداداً لمواجهتي توجو.

ويخوض منتخب مصر مواجهتين أمام نظيره التوجولي بتصفيات أمم أفريقيا 2021، وذلك يومي 14 و 17 من نوفمبر الجاري.

وقال شوبير عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" :" أحمد فتحي نجم الأهلي المنضم حديثاً لبيراميدز بات خارج حسابات البدري لمعسكر مباراتي توجو".

وكشف شوبير النقاب عن 6 لاعبين سيضمهم البدري من النادي الأهلي وهم محمد الشناوي، وأيمن أشرف، ومحمد مجدي "أفشة"، ومحمد هاني، وعمرو السولية، وحسين الشحات.

وشدد شوبير على أن مسألة ضم الشحات ستعتمد على سلامته بعد إصابته الأخيرة التي تعرض لها في تدريبات الأهلي.

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