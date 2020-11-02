شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة كأس خادم الحرمين بدون تحديد مستويات للفرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجرى قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2020-2021 في جدة، الإثنين، وستكون القرعة مفتوحة دون تحديد مستويات بين جميع الأندية المشاركة.

وتنطلق القرعة في السادسة والنصف مساءً بمشاركة أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين هم: "الهلال، النصر، الأهلي، الوحدة، الفيصلي، الرائد، الشباب، الاتفاق، أبها، الاتحاد، التعاون، ضمك، الفتح، الباطن، القادسية، والعين".

وكان فريقا الهلال والنصر قد وصلا النهائي في النسخة الحالية بعد تفوق الأول على أبها والثاني على الأهلي في نصف نهائي المسابقة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,736

تعافي 99,555

وفيات 6,278

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