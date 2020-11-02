شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نجم المنتخب الإنجليزى الأسبق بتدهور عقلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت نورما زوجة السير بوبي تشارلتون، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد السابق والفائز بكأس العالم لكرة القدم في 1966 مع المنتخب الإنجليزي، إصابته بتدهور عقلي، وذلك في مقابلة نشرت أمس .

ولقد كان وقتاً عصيباً على تشارلتون، حيث جاءت هذه الأنباء بعد وفاة شقيقه جاك، في يوليو الماضي، ونوبي ستايلس زميله بالمنتخب الإنجليزي، الجمعة الماضي، حيث تم تشخيص كلاهما بمرض عقلي.

وقالت نورما تشارلتون في مقابلة مع صحيفة "ديلي تليجراف"، إنها تأمل أن تساعد أخبار تشخيص زوجها الآخرين.

ولعب تشارلتون لمدة 17 عاماً مع فريق مانشستر يونايتد، حيث فاز بثلاثة ألقاب للدوري، وكأس الاتحاد الإنجليزي في 1962 وكأس الأندية الأوروبية البطلة (دوري أبطال أوروبا) في عام 1968.

وتم ترشيحه للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، الكرة الذهبية، 3 مرات وفاز بالتصويت في 1966 بعدما رفع كأس العالم في ويمبلي الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,736

تعافي 99,555

وفيات 6,278

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