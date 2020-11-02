شكرا لقرائتكم ريكاردو يطالب الإسماعيلى بتغيير الجهاز الطبى بسبب التشخيصات الخاطئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365" أن البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للنادى الاسماعيلى طلب من مجلس إدارة ناديه ضرورة تغيير الجهاز الطبي للفريق الأصفر قبل إنطلاق الموسم الجديد ، ويرى المدرب البرازيلي أن الجهاز الطبي تسبب في خسارة الفريق لجهود لاعبين كثيرون طوال الموسم بسبب التشخيص الخاطىء وعلى رأسهم أحمد أيمن لاعب الفريق الذى ظل يشارك في المباريات طوال 7 لقاءات بالحقن المسكنة بعدما تم حقنه بطريقة خاطئة مشدداً على أن هذه الواقعة تعد "جريمة" لايمكن التغاضى عنها ولابد أن تدفع مجلس الإدارة لتغيير الجهاز الطبي بالكامل خوفاً من تكرار نفس السيناريو بالموسم الجديد.

في سياق مختلف ، جاء قرار البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للنادى الاسماعيلى برحيل النامبيبى شيلونجو مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لعدم الحاجة لجهوده بعد تراجع مستواه الفني والبدنى ليدفع لجنة التعاقدات لإستخدام اللاعب كصفقة تبادلية لإقناع الأندية التي يفاوضها الاسماعيلى لضم حارس مرمى منها بالحصول على خدماته مقابل ضم حارس مرمى مميز في ظل رغبة كل الأندية في التعاقد مع مهاجم.

في شأن أخر ، تمسك البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للنادى الاسماعيلى بإستمرار الثنائى العراقى همام طارق والغينى بيكيتى سيلفا مع الدراويش في الموسم الجديد مؤكداً أن اللاعبان هم الاحق بالاستمرار من قائمة الأجانب بالفريق لاسيما بعد أن رحب برحيل النامبيبى شيلونجو مهاجم الفريق فضلا عن انتهاء تعاقد الاسماعيلى مع الثنائى باتريك كادو وفخر الدين بن يوسف.

على صعيد مختلف ، عاد لتدريبات الاسماعيلى الثلاثى محمود علاء قلب الدفاع ووليد عطية ومحمود صلاح ثنائى الهجوم وذلك بعد انتهاء فترة إعارتهم ،وخاض علاء تجربة الإعارة ضمن صفوف فريق الحمام المطروحى ،بينما عاد وليد عطية للمنصورة فيما انتقل محمود صلاح لفريق المحلة فضلا عن محمد مصيلحى الذى ارتدى قميص المريخ البورسعيدى .

ومن المقرر أن يتخذ الجهاز الفنى قرارا سواء باستمرارهم مع الفريق أو رحيلهم وذلك حسب حاجة الفريق الأول لجهودهم.

كما شهد المران الظهور الأول للوافد الجديد أحمد مصطفى ، وسط ترحيب من زملائه ضمن صفوف الفريق فضلا عن عودة محمود دونجا لاعب الارتكاز بعد اكتمال شفائه ، كما قرر ريكاردو تصعيد محمد عبد السميع جناح وصانع ألعاب فريق 99 ،وذلك تألقه اللافت ، ويتطلع جهاز الدراويش لتجهيز الناشئين المميزين بشكل تدريجي قبل الاعتماد على جهودهم بشكل أساسى ضمن صفوف الفريق.