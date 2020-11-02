شكرا لقرائتكم نبيل الحلفاوى يبرئ كهربا فى أزمة فضل ويؤكد: تحويل الأمر للانضباط الخطأ بعينه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الفنان نبيل الحلفاوى على أزمة محمود كهربا لاعب الاهلى مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة مؤكداً أن الاخير ضخم الامور دون داع ، وقال نبيل الحلفاوى عبر حسابه على تويتر :"لم أعلق على موضوع فضل-كهربا.. لأني بعد ما شاهدت الفيديو. رأيته احتكاكا عابرا جرى تضخيمه ممن يريدون التشويش على ليلة التتويج. ونجحوا في استدراج حسني النية لتحقيق الغرض. لكن.. بعد تحويل فضل الأمر إلى لجنة الانضباط. أرى أن هذا هو الخطأ بعينه. خاصة أنه من بدأ الاحتكاك"

وينتظر محمود كهربا، لاعب النادى الأهلى، توقيع غرامة مالية عليه من جانب لجنة الانضباط تصل إلى 100 ألف جنيه، مع إمكانية الإيقاف، وفقا لما تنص عليه اللائحة، بعد مشادته مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية على هامش مباراة الأهلى وطلائع الجيش الأخيرة واحتفالية تسليم الدورى العام، خاصة أن محمد فضل تقدم بمذكرة رسمية ضد اللاعب وتمت إحالته رسميا للجنة الانضباط التى ستجتمع اليوم لمناقشة المذكرة واتخاذ القرارات اللازمة.

ورغم أن اللائحة تنص على تغريم اللاعب فى هذه الحالة 50 ألف جنيه بحد أدنى، إلا أن الاتجاه الأقرب هو مضاعفة المبلغ، خاصة أن هذه المرة هى الثانية التى يعاقب فيها اللاعب هذا الموسم، بعد أزمة مباراة السوبر الشهيرة فى الإمارات.

وتنص المادة 23 بعنوان "مخالفات وعقوبات عناصر اللعبة" على التالي: "الإهانة أوالإساة أو التهديد لأي من الاتحاد أو المجلس أو الجهة المنظمة أو المسئولين أو عناصر اللعبة سواء في الملعب أو خارجه"، يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: الإيقاف ، الغرامة بحد أدنى 50 ألف جنيه ،بجانب قيمة الإضرار إن وجدت، الشطب تغريمه ما تم إتلافه وتوقع اللجنة العقوبات المناسبة دون التقيد بالتسلسل الوارد لهذه العقوبات .

وكان كهربا رفض مصافحة فضل فى الاحتفالية، قبل أن يطلب الأخير من اللاعب التوجه لمنطقة اللاعبين ليرفض اللاعب ويتحول الأمر لمشادة بين الطرفين.

لم أعلق على موضوع فضل-كهربا.. لأني بعد ما شاهدت الفيديو. رأيته احتكاكا عابرا جرى تضخيمه ممن يريدون التشويش على ليلة التتويج. ونجحوا في استدراج حسني النية لتحقيق الغرض.

لكن.. بعد تحويل فضل الأمر إلى لجنة الانضباط. أرى أن هذا هو الخطأ بعينه. خاصة أنه من بدأ الاحتكاك.