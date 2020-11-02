شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ عن استبعاد كهربا من المنتخب :"لا أعتقد أن البدرى يتعامل بشخصنة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق لقب البطولة المحلية الأهم، مؤكدًا بأن الهدف القادم هو الحصول على لقب دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "نجحنا في تحقيق البطولة المحلية الأهم وهي الدوري، ووصلنا للهدف الأول، ونسعى لتحقيق دوري أبطال إفريقيا". وأضاف: "نجحنا في ختام بطولة الدوري بشكل جيد، ولكن الفرحة الأكبر ستكون بالتتويج بدوري أبطال افريقيا".

وتحدث عبدالحفيظ عن أزمة محمود عبدالمنعم كهربا مع محمد فضل، وقال: "كنا نترفع عن بعض الأشياء، كنا في لحظة تتويج وسعادة بالتتويج بالدوري، ولو حدث أمر غير مقبول كنا نترفع عنه". وأكمل: "أصدرنا تصريحات لنؤكد كل التقدير للجميع، لن يفرض علينا أحد معاقبة لاعب لم يخطئ، الأمر كانت مشادة خفيفة، وبناء عليه أكدنا الاحترام والتقدير وابتعدنا عن الموضوع، لرغبتنا في عدم تضييع الفرحة، كما أن فضل من أبناء النادي الأهلي".

وواصل: "أي شخص شاهد الفيديو سيعرف من المخطئ في الفيديو، ولم نكن نريد تصعيد الأمور، كهربا هو صاحب الحق، طالما سيتم تصعيد الأمر إلى لجنة الانضباط". وتابع: "لم أكن أريد أن اتحدث في الموضوع تمامًا، ولكن ما سيقول لهم في لجنة الانضباط، أن اللاعب تجاوز ولم يكن موجود في المكان المخصص له؟!". وأردف:" لدينا ثقة في الجهاز الفني، والأمر الوحيد المتعلق باستبعاد كهربا من المنتخب يكون "فني"، وأعتقد أن حسام البدري لن يتخذ الأمور بـ"شخصنة".

وأتم: "قدمنا مذكرة أيضا إلى لجنة الانضباط، ضد محمد فضل، وفي حيثيات عقاب كهربا عقب مباراة السوبر، أن السبب الأول لايقاف كهربا انه كان السبب الرئيسي في اشتعال الازمة عقب المباراة، سنذهب لأبعد مدى لحماية اللاعب، وحماية لاعبي النادي الأهلي".

وعن عودة المعارين قال سيد عبد الحفيظ: "بيتسو موسيماني شاهد عدد كبير من المباريات للاعبين المعارين، تم الاستقرار على عودة محمد شريف وصلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق، وفي نهاية الأسبوع سوف نحسم موقف احمد ياسر ريان". وأضاف: "ننتظر ملف القيد الإفريقي، وسنبحث ملف الصفقات الجديدة ومنها بدر بانون عقب بطولة مسابقة دوري أبطال إفريقيا". وواصل: "لم يعرض علينا خوض مباريات كأس مصر في الفترة الجارية مطلقا من جانب اتحاد كرة القدم".

ويواجه الأهلى أزمة كبيرة تتمثل فى زيادة عدد اللاعبين المتواجدين على قوته، سواء المقيدين حالياً أو الذين كانوا معارين لأندية أخرى، بخلاف الصفقات الجديد، الأمر الذى يُجبر الإدارة الحمراء على تسويق عدد كبير من اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

فى الوقت الذى طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى من خالد محمود طبيب الفريق تقريراً عن حالة الثنائى رامى ربيعة وحسين الشحات تمهيداً للاستعانة بهما فى مباراة نهائى بطولة دورى أبطال افريقيا المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى على ملعب برج العرب، وذلك بعد تخطى الفريق الأحمر عقبة الوداد لينتظر الفائز من الرجاء والزمالك.