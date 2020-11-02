شكرا لقرائتكم الفحوصات تثبت إصابة حسين الشحات بشد في الخلفية ويبتعد عن المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت الفحوصات الطبية التى خضع لها حسين الشحات لاعب النادى الأهلى تحت إشراف طبيب المنتخب الوطنى الدكتور محمد أبوالعلا، إصابته بشد فى العضلة الخلفية.

وأكد محمد بركات مدير المنتخب الوطنى في تصريحات، أن الدكتور محمد أبوالعلا عرض نتائج الكشف الطبى على حسام البدرى صباح اليوم وأكد فى تقريره صعوبة لحاقه بمعسكر المنتخب الوطنى نظرا لضيق الوقت، خاصة أن علاجه وتأهيله تستوجب فترة قد تصل إلى أسبوع.

وأشار مدير المنتخب، إلى صعوبة لحاق محمد فاروق لاعب بيراميدز بالمعسكر بعدما أثبتت الفحوصات التى خضع اليها بمعرفة طبيب المنتخب أنه يعانى من شد فى السمانة ويحتاج أيضا لفترة علاج.

ويدخل الفريق القومى معسكرا مفتوحا غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة توجو مباراتين ذهابًا وإيابا يومى ١٤ و١٧ نوفمبر الجارى فى منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

واختار حسام البدري، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، القائمة المبدئية لمعسكر الفراعنة المفتوح استعدادًا لمواجهة توجو يومى 14 و17 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وشهدت القائمة تواجد كل من: المهدى سليمان وعبدالله السعيد وعلى جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدى ومحمد فاروق واحمد توفيق ورمضان صبحى (بيراميدز)، محمد بسام (طلائع الجيش )، محمد شريف (إنبي)، حسام حسن وأحمد ابوالفتوح (سموحة )، طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب ) وأكرم توفيق (الجونة).. ويتبقى اعلان أسماء لاعبى الزمالك الدوليين عقب مباراة الرجاء المغربى يوم الأربعاء المقبل فى إياب قبل نهائى دورى الأبطال الافريقى.