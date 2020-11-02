شكرا لقرائتكم الأهلي يطلب "دور منعزل" فى فندق الإقامة قبل نهائى دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني الإقامة في دور منعزل خلال معسكرات الفريق المقبلة والبداية في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال افريقيا والمقرر اقامتها يوم 27 نوفمبر المقبل، ويقيم الفريق خلال الفترة الأخيرة في احد فنادق التجمع الخامس إلا أن تواجد اللاعبين يكون في أكثر من دور وهو الأمر الذي طلب الجهاز الفني تغييره، كما طلب الجهاز الفني أن يكون الدور بعيداً عن قاعات الافراح لفرض حالة من التركيز داخل صفوف الفريق نظراً لحساسية المرحلة المقبلة.

وطلب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من خالد محمود طبيب الفريق تقريراً عن حالة الثنائي رامي ربيعة وحسين الشحات تمهيداً للاستعانة بهما في مباراة نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا المقرر له يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب برج العرب، وذلك بعد تخطي الفريق الأحمر عقبة الوداد لينتظر الفائز من الرجاء والزمالك.

واكد خالد محمود لموسيماني اقتراب شفاء رامي ربيعة ولحاقه بالمباراة كاشفاً أن المدافع الدولي خضع للأشعة وأثبتت شفاؤه من إصابة العضلة الخلفية إلا أنه يخوض في الوقت الجاري مرحلة الاستشفاء قبل العودة للتدريبات الجماعية لعدم تجدد الإصابة مرة أخرى، وأنهى رامي ربيعة مرحلة العلاج الطبيعي ويقوم في الوقت الجاري بتنفيذ البرنامج التأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل.

كما وضع الجهاز الطبي بالأهلي برنامجاً خاصاً لعلاج العضلة الخلفية لحسين الشحات بعد تعرضه لشد فيها، وخضع اللاعب لأشعة أثبتت عدم معاناته من تمزق وأن الأمر لا يعدو كونه شداً فى العضلة، إلا أن الأمر يحتاج لمنحه راحة، مشدداً أن اللاعب سيلحق بالمباراة النهائية بعد تأجيل موعدها.