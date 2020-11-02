شكرا لقرائتكم أشرف صبحى: تم عمل ضبطية قضائية لأول مرة فى التاريخ ومستمرون في التفتيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن اللجان التفتيشية مستمرة فى عملها فى الهيئات الرياضية، وتم عمل ضبطية قضائية لأول مرة فى التاريخ، ولن تتوقف اللجان التفتيشية عن عملها، إلا بعد الانتهاء من مهمتها، وسيكون وقتها الرد بأوراق ومستندات

وقال صبحى إنه لا يوجد أحد فوق القانون، ومن يتحدث عن عضوية الوزير، فكل هذا لا يشغلنى، كل ما يشغلنا هو العمل بتأنى، وأن نؤدى مهمتنا على أكمل وجه، قائلا " ميهمنيش الصوت العالى، ولا البروباجندا " ومحدش فوق القانون.

أجريت قرعة الدورى على مستوى محافظة الجيزة قرعة فى حضور وزير الشباب والرياضة؛ لتحديد مجموعات الدورى بالجيزة، وفى كلمته، ثمن وزير الشباب والرياضة على الحراك الرياضى الذى ينجم عن فعاليات دورى مراكز الشباب لكرة القدم، وإعلاء المنافسة بين فرق المراكز طوال العام بغية تحقيق الفوز بدرع الدورى والحصول على الجوائز المحددة والتى يحصل عليها اللاعبون ومراكز الشباب المشاركة، لافتاً إلى متابعة الوزارة ومديريات الشباب تنفيذ مباريات الدورى وفق المواعيد المحددة، واتخاذ القرارات الحاسمة تجاه من يخالف شروط المنافسة.