شكرا لقرائتكم أاشرف صبحى : الوزارة لا تتأثر بالضغط لإصدار قرارات سريعة فى مخالفات الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أشرف صبحي أن تنفيذ الموسم الجديد من الدوري 2020 / 2021 في ظل تحديات راهنة ناتجة عن جائحة كورونا، وهو الأمر الذي يستوجب على الجميع الالتزام بكافة الاجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد، مشيراً أن سلامة اللاعبين وجميع المشاركين في المنافسات في صدارة أولويات الوزارة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

قال الدكتور أشرف صبحى خلال المؤتمر الصحفى الذى تنظمه الوزارة لإعلان قرعة وتفاصيل دورى مراكز الشباب أن الوزارة شكلت لجان للتفتيش على الهيئات الرياضية سواء أندية أو اتحادات او مراكز شباب ، لضبط أي مخالفات ، وللحفاظ على المال العام ، ولن تتوقف اللجان عن العمل الا بعد الانتهاء من مهمتها المحددة .

وأضاف صبحى انه لن يتأثر بالضغط على الوزارة لاصدار اى قرارات تخص الأندية ، قائلا :" مبحبش أتكلم عن موضوع المخالفات و اللجان التفتيشية في الاعلام ، ولكن هذه الفرصة في ظل وجود وسائل الاعلام المختلفة ، محدش هيضغط على الوزارة لإصدار قرار سريع ، ومحدش فوق القانون ، سنعمل بتأنى ، للوصول إلى قرارات سليمة وفقا للما تسفر عنه اللجان .

أجريت قرعة الدوري على مستوى محافظة الجيزة قرعة في حضور وزير الشباب والرياضة؛ لتحديد مجموعات الدوري بالجيزة ، وأوضح الوزير أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحداً من المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لنشر الممارسة الرياضية، وتكثيف الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية في ضوء التنشئة الرياضية للنشء والشباب.