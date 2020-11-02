شكرا لقرائتكم ريكاردو يدرس حضور موقعة الزمالك والرجاء من الملعب لمراقبة بطل المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للنادى الاسماعيلى فكرة حضور مباراة الزمالك والرجاء المغربى المقرر لها الاربعاء المقبل بستاد القاهرة بإياب الدور قبل النهائى دوري الابطال الافريقى من الملعب من أجل مراقبة بطل المغرب على أرض الواقع وتدوين نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالبطولة العربية ، وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف. ويتمسك الاسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال أعلنت فى وقت سابق، استئناف منافسات البطولة، بعد فترة من التوقف خلال الأشهر الماضية، وسيتم استكمال منافسات الدورين نصف النهائى والنهائى، بعد تحديد المواعيد بالتنسيق مع الأندية المتأهلة، الرجاء المغربى والإسماعيلى والاتحاد والشباب السعوديين، ووفقا للحساب الرسمى لنادى الشباب السعودى على تويتر، فقد تقرر أن يقام دور الذهاب بين الشباب السعودى ومواطنه اتحاد جدة يوم الأبعاء الثانى من ديسمبرالمقبل بالرياض، على أن تكون مباراة الإياب يوم الاثنين 4 يناير 2021 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

و نجح مجلس إدارة الإسماعيلى بشكل رسمى فى خطف الأنجولى الهداف “أرى بابل” بتوصية من قبل لجنة التعاقدات، حيث بذل مسئولو النادى جهودا كبيرة لإنجاز هذه الصفقه وضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن، كما أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بشكل رسمي، التعاقد مع أحمد مصطفى الجناح الأيمن وصانع الألعاب خلال الميركاتو الحالى وذلك بعد اشادة جهاز الدراويش بقدراته الفنية والبدنية.

وقال علاء وحيد، المتحدث الإعلامى للإسماعيلى، إن مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان نجح فى التعاقد بصفة رسمية مع الدولى الجزائرى "رضوان شريفى" خلال فترة الانتقالات الحالية.

وجمع الاسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدف وتلقت شباكه 48 هدف.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدف وتلقت شباكه 13 هدف،

وتواصل لجنة التعاقدات بالنادى الاسماعيلى اجتماعاتها لمناقشة تطورات الصفقات الجديدة للدراويش فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويحرص أعضاء اللجنة بشكل متواصل على مشاهدة فيديوهات لعدد من اللاعبين الذين رشحهم بعض الوكلاء لاسيما فى خط الهجوم والدفاع، وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تشكيل لجنة تعاقدات جديدة لاختيار وضم اللاعبين الجدد استعدادًا للموسم الجديد، وتمتلك لجنة التعاقدات الجديد برئاسة إبراهيم عثمان رئيس النادى، وعضوية كل من خالد القماش وأبو طالب العيسوى وأحمد العجوز ومحمد محسن أبو جريشة، كل الصلاحيات فى اختيار وترشيح اللاعبين للعرض على رئيس اللجنة تمهيدًا للتعاقد معهم.