شكرا لقرائتكم الأهلي يتلقى 3 عروض لإعارة أحمد الشيخ في الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى النادي الأهلي خلال الأيام الماضية 3 عروض لإعارة أحمد الشيخ مهاجم الفريق من أندية الاتحاد السكندري ومصر المقاصة وسموحة، بالإضافة لدخول بيراميدز في مفاوضات فردية مع اللاعب دون إرسال عرض للأهلي.

وخرج أحمد الشيخ للإعارة مرتين منذ انتقاله للأهلي قبل أن يتم اتخاذ قراراً بعودته من جديد، خاصة بعد حصوله على لقب هداف الدوري خلال فترة إعارته الأخيرة لناديه السابق مصر المقاصة وتقديمه مستويات جيدة مع الفريق الفيومي.

ويواجه الأهلي أزمة كبيرة تتمثل في زيادة عدد اللاعبين المتواجدين على قوته سواء المقيدين حالياً أو الذين كانوا معارين لأندية أخري بخلاف الصفقات الجديد ،الأمر الذي يُجبر الإدارة الحمراء على تسويق عدد كبير من اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

في الوقت الذي طلب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من خالد محمود طبيب الفريق تقريراً عن حالة الثنائي رامي ربيعة وحسين الشحات تمهيداً للاستعانة بهما في مباراة نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا المقرر له يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب برج العرب، وذلك بعد تخطي الفريق الأحمر عقبة الوداد لينتظر الفائز من الرجاء والزمالك.

وأكد خالد محمود لموسيماني اقتراب شفاء رامي ربيعة ولحاقه بالمباراة كاشفاً أن المدافع الدولي خضع للأشعة وأثبتت شفاؤه من إصابة العضلة الخلفية إلا أنه يخوض في الوقت الجاري مرحلة الاستشفاء قبل العودة للتدريبات الجماعية لعدم تجدد الإصابة مرة أخرى، وأنهى رامي ربيعة مرحلة العلاج الطبيعي ويقوم في الوقت الجاري بتنفيذ البرنامج التأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل، كما وضع الجهاز الطبي بالأهلي برنامجاً خاصاً لعلاج العضلة الخلفية لحسين الشحات بعد تعرض.