شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ لـ رمضان صبحى: حق الأهلى لازم يرجع على الكبير أو الصغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، أن أى لاعب يتجاوز داخل ملعب مختار التتش بالجزيرة لابد أن ينال العقاب. وقال سيد عبدالحفيظ فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر، "لا أحب الحديث عن موقف رمضان صبحي بعد رحيله عن الأهلي".

وحول واقعة بادجى مع رمضان، قال مدير الكرة بالأهلى، "أى لاعب من الوارد يدخل فى مشادة مع لاعب خارج النادى، ولكن داخل أرض ملعب مختار التتش ووجود الجهاز الفنى واللاعبين، لابد أن يحترم الجميع اللوائح والقوانين، وحق النادى لابد أن يرجع سواء على الكبير أو الصغير".

وحول اللاعبين المصابين قال عبد الحفيظ، "سعيد باقتراب عودة سعد الدين سمير، وكريم نيدفيد، هناك تحسن شديد فى حالة نيدفيد بعد الابتعاد عن الملاعب، متولى يسير فى برنامجه التأهيلي، ومحمد محمود نثق فى عودته بشكل قوي".

وعلق عبدالحفيظ على تأجيل نهائى دورى أبطال أفريقيا قائلا، "هناك حسابات فنية، الجانب السلبى فى القرار هو أن اللاعبين وصلوا إلى فورمة فنية، والجانب الإيجابى قد يكون فى استعادة بعض المصابين مثل رامى ربيعة.

ووجه عبدالحفيظ رسالة لـ"أحمد فتحي" قائلا، "قدم الكثير للنادى الأهلي، ونحن قدمنا نموذجاً فى احترام اللاعب، لكن قراره بالرحيل هو المسئول عنه، ونتمنى له التوفيق".

وتلقى أحمد فتحى تحية خاصة من لاعبى الأهلى والجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى والجماهير وأعضاء مجلس الإدارة الذين تواجدو فى مدرجات ملعب "الأهلى والسلام" خلال خروجه فى أخر دقيقة من مواجهة طلائع الجيش التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت، ضمن منافسات المباراة الأخيرة والجولة الأخيرة لبطولة الدورى التى سبق وحصدها الاهلى رسمياً قبل سبع جولات من نهاية المسابقة.

وحقق الأهلى الفوز على الطلائع بنتيجة 3 / 0 سجلها وليد سليمان وجيرالدو وكهربا ورفع الاهلى "بطل الدوري" رصيده إلى 89 بفارق 21 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثانى فيما يتوقف رصيد الطلائع عند 41 ويبقى فى المركز الحادى عشر من مسابقة الدوري.

وتعد تلك المباراة هى الأخيرة لأحمد فتحى مع الأهلى بعد رحلة طويلة من العطاء، حيث سينتقل اللاعب لصفوف بيراميدز، بعدما وقع على عقود الانضمام له لمدة 3 سنوات عقب انتهاء تعاقده مع الشياطين الحمر.