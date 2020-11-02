شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شديد قناوى يودع الإنتاج قبل انتقاله للمصرى بعد 3 مواسم من التألق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع أحمد شديد قناوى، الظهير الأيسر السابق للإنتاج الحربى والمنتقل حديثا إلى المصرى البورسعيدى فى صفقة انتقالات حرة، لاعبى فريقه بعد 3 مواسم من التألق، مقدما الشكر لنادى الإنتاج وإدارته وجهازه الفنى، متمنيا لهم التوفيق خلال المرحلة المقبلة.





وكتب قناوى، عبر حسابه على انستجرام، "شكرا لنادى الإنتاج الحربى والجهاز الفنى ومجلس إدارته على 3 مواسم لعب متتالية، وشكرا للعيبة الرجالة اللى اتشرفت باللعب معاهم ومساعدتهم لى فى تقديم مواسم تألق، والتوفيق ليكو والتوفيق لى فى القادم".





وأعلن النادى المصرى البورسعيدى، تعاقده مع أحمد شديد قناوى، الظهير الأيسر السابق للإنتاج الحربى، فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم، وفضل أحمد شديد قناوى العودة لتمثيل فريق المصرى لارتباطه الشديد بالجمهور البورسعيدى، خاصة أنه تألق بالقميص الأخضر مواسم عديدة، فضلا عن اقتناع على ماهر بقدراته الفنية والبدنية ورغبته فى التعاقد معه.



وفى وقت سابق، كشف اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، فشل مفاوضات ناديه لتمديد تعاقد أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر للفريق، مؤكداً أن رحلة اللاعب مع ناديه انتهت بنهاية الموسم الحالى. وقال أشرف عامر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "قدمنا عرضاً لشديد قناوى لتمديد تعاقده ولكن اللاعب طلب مقابلا ماديا أكبر من المعروض، وبالتالى فشلت الصفقة".

وحصد أحمد شديد قناوى العديد من الأرقام القياسية طوال رحلته مع الساحرة المستديرة، حيث بدأ مشاركاته فى الدورى العام خلال موسم 2005/2006، ولعب مبارياته مع أندية الأهلي والمصري وطلائع الجيش وأسوان الإنتاج الحربي.





وحفر أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر للإنتاج الحربى، اسمه فى ذاكرة الجماهير المصرية بحروف من ذهب، بعدما كسر النجم المخضرم إنجاز الراحل حسن الشاذلى، هداف الكرة المصرية كأكثر اللاعبين مشاركة فى مواسم متتالية بالدورى المصرى برصيد 123 مباراة متتالية، واستطاع شديد قناوى كسر إنجاز الشاذلى الذى لعب 119 مباراة متتالية فى المواسم من 1961/1962حتى 1966/1965 بعدما خاض مباراة الإنتاج الحربى مع مصر المقاصة بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام.