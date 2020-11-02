الارشيف / اخبار الرياضه

أحمد شديد قناوى يودع الإنتاج قبل انتقاله للمصرى بعد 3 مواسم من التألق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شديد قناوى يودع الإنتاج قبل انتقاله للمصرى بعد 3 مواسم من التألق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع أحمد شديد قناوى، الظهير الأيسر السابق للإنتاج الحربى والمنتقل حديثا إلى المصرى البورسعيدى فى صفقة انتقالات حرة، لاعبى فريقه بعد 3 مواسم من التألق، مقدما الشكر لنادى الإنتاج وإدارته وجهازه الفنى، متمنيا لهم التوفيق خلال المرحلة المقبلة.

ahmedshedid11_95831025_951384208629062_977620481220200935_n
 

وكتب قناوى، عبر حسابه على انستجرام، "شكرا لنادى الإنتاج الحربى والجهاز الفنى ومجلس إدارته على 3 مواسم لعب متتالية، وشكرا للعيبة الرجالة اللى اتشرفت باللعب معاهم ومساعدتهم لى فى تقديم مواسم تألق، والتوفيق ليكو والتوفيق لى فى القادم".

Capture
 

 

وأعلن النادى المصرى البورسعيدى، تعاقده مع أحمد شديد قناوى، الظهير الأيسر السابق للإنتاج الحربى، فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم، وفضل أحمد شديد قناوى العودة لتمثيل فريق المصرى لارتباطه الشديد بالجمهور البورسعيدى، خاصة أنه تألق بالقميص الأخضر مواسم عديدة، فضلا عن اقتناع على ماهر بقدراته الفنية والبدنية ورغبته فى التعاقد معه.

 

ahmedshedid11_119596272_194143595437533_5604129587350218072_n
 

وفى وقت سابق، كشف اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، فشل مفاوضات ناديه لتمديد تعاقد أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر للفريق، مؤكداً أن رحلة اللاعب مع ناديه انتهت بنهاية الموسم الحالى. وقال أشرف عامر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "قدمنا عرضاً لشديد قناوى لتمديد تعاقده ولكن اللاعب طلب مقابلا ماديا أكبر من المعروض، وبالتالى فشلت الصفقة".

 

ahmedshedid11_119968766_778372226335277_4794348462887620078_n
 

وحصد أحمد شديد قناوى العديد من الأرقام القياسية طوال رحلته مع الساحرة المستديرة، حيث بدأ مشاركاته فى الدورى العام خلال موسم 2005/2006، ولعب مبارياته مع أندية الأهلي والمصري وطلائع الجيش وأسوان الإنتاج الحربي.

 

ahmedshedid11_79315022_156620108992204_5968978358387471845_n
 

وحفر أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر للإنتاج الحربى، اسمه فى ذاكرة الجماهير المصرية بحروف من ذهب، بعدما كسر النجم المخضرم إنجاز الراحل حسن الشاذلى، هداف الكرة المصرية كأكثر اللاعبين مشاركة فى مواسم متتالية بالدورى المصرى برصيد 123 مباراة متتالية، واستطاع شديد قناوى كسر إنجاز الشاذلى الذى لعب 119 مباراة متتالية فى المواسم من 1961/1962حتى 1966/1965 بعدما خاض مباراة الإنتاج الحربى مع مصر المقاصة بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام.

 

 

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد شديد قناوى يودع الإنتاج قبل انتقاله للمصرى بعد 3 مواسم من التألق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"