شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ عن استبعاد كهربا من المنتخب: "لا أعتقد أن البدرى يتعامل بشخصنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، أن الفريق حقق لقب البطولة المحلية الأهم، مؤكدًا أن الهدف القادم هو الحصول على لقب دورى أبطال أفريقيا. وقال عبدالحفيظ فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "نجحنا فى تحقيق البطولة المحلية الأهم وهى الدوري، ووصلنا للهدف الأول، ونسعى لتحقيق دورى أبطال أفريقيا". وأضاف، "نجحنا فى ختام بطولة الدورى بشكل جيد، ولكن الفرحة الأكبر ستكون بالتتويج بدورى أبطال أفريقيا".

وتحدث عبدالحفيظ عن أزمة محمود عبدالمنعم كهربا مع محمد فضل، قائلا، "كنا نترفع عن بعض الأشياء، كنا فى لحظة تتويج وسعادة بالتتويج بالدوري، ولو حدث أمر غير مقبول كنا نترفع عنه.. أصدرنا تصريحات لنؤكد كل التقدير للجميع، لن يفرض علينا أحد معاقبة لاعب لم يخطئ، الأمر كان مشادة خفيفة، وبناءً عليه أكدنا الاحترام والتقدير وابتعدنا عن الموضوع، لرغبتنا فى عدم تضييع الفرحة، كما أن فضل من أبناء النادى الأهلي".

وتابع، "أى شخص شاهد الفيديو سيعرف من المخطئ فى الفيديو، ولم نكن نريد تصعيد الأمور، كهربا هو صاحب الحق، طالما سيتم تصعيد الأمر إلى لجنة الانضباط".

وأضاف مدير الكرة بالأهلى، "لم أكن أريد أن أتحدث فى الموضوع تمامًا، ولكن ما سيقول لهم فى لجنة الانضباط أن اللاعب تجاوز ولم يكن موجودا فى المكان المخصص له؟!".

وأكد عبد الحفيظ، "لدينا ثقة فى الجهاز الفني، والأمر الوحيد المتعلق باستبعاد كهربا من المنتخب يكون "فني"، وأعتقد أن حسام البدرى لن يتخذ الأمور بـ"شخصنة".

وتابع، "قدمنا مذكرة أيضا للجنة الانضباط ضد محمد فضل، وفى حيثيات عقاب كهربا عقب مباراة السوبر، أن السبب الأول لإيقاف كهربا أنه كان السبب الرئيسى فى اشتعال الازمة عقب المباراة، سنذهب لأبعد مدى لحماية اللاعب، وحماية لاعبى النادى الأهلي".

وعن عودة المعارين قال سيد عبد الحفيظ، "بيتسو موسيمانى شاهد عددا كبيرا من المباريات للاعبين المعارين، وتم الاستقرار على عودة محمد شريف وصلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق، وفى نهاية الأسبوع سوف نحسم موقف احمد ياسر ريان".

وأضاف، "ننتظر ملف القيد الأفريقي، وسنبحث ملف الصفقات الجديدة ومنها بدر بانون عقب بطولة مسابقة دورى أبطال أفريقيا". وواصل: "لم يعرض علينا خوض مباريات كأس مصر فى الفترة الجارية مطلقا من جانب اتحاد كرة القدم".

ويواجه الأهلى أزمة كبيرة تتمثل فى زيادة عدد اللاعبين المتواجدين على قوته، سواء المقيدين حالياً أو الذين كانوا معارين لأندية أخرى، بخلاف الصفقات الجديد، الأمر الذى يُجبر الإدارة الحمراء على تسويق عدد كبير من اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

فى الوقت الذى طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى من خالد محمود طبيب الفريق تقريراً عن حالة الثنائى رامى ربيعة وحسين الشحات تمهيداً للاستعانة بهما فى مباراة نهائى بطولة دورى أبطال افريقيا المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى على ملعب برج العرب، وذلك بعد تخطى الفريق الأحمر عقبة الوداد لينتظر الفائز من الرجاء والزمالك.