شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلب دورا منعزلا فى فندق الإقامة قبل نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، الإقامة فى دور منعزل خلال معسكرات الفريق المقبلة والبداية فى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها 27 نوفمبر المقبل، ويقيم الفريق خلال الفترة الأخيرة فى أحد فنادق التجمع الخامس إلا أن تواجد اللاعبين يكون فى أكثر من دور، وهو الأمر الذى طلب الجهاز الفنى تغييره، كما طلب الجهاز الفني أن يكون الدور بعيداً عن قاعات الأفراح لفرض حالة من التركيز داخل صفوف الفريق نظراً لحساسية المرحلة المقبلة.

وطلب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من خالد محمود طبيب الفريق تقريراً عن حالة الثنائي رامي ربيعة وحسين الشحات تمهيداً للاستعانة بهما في مباراة نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى على ملعب برج العرب، وذلك بعد تخطى الفريق الأحمر عقبة الوداد لينتظر الفائز من الرجاء والزمالك.

وأكد خالد محمود لموسيماني اقتراب شفاء رامى ربيعة ولحاقه بالمباراة، كاشفاً أن المدافع الدولي خضع للأشعة وأثبتت شفاءه من إصابة العضلة الخلفية، إلا أنه يخوض فى الوقت الجارى مرحلة الاستشفاء قبل العودة للتدريبات الجماعية لعدم تجدد الإصابة مرة أخرى، وأنهى رامي ربيعة مرحلة العلاج الطبيعي ويقوم في الوقت الجاري بتنفيذ البرنامج التأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل.

كما وضع الجهاز الطبي بالأهلي برنامجاً خاصاً لعلاج العضلة الخلفية لحسين الشحات بعد تعرضه لشد فيها، وخضع اللاعب لأشعة أثبتت عدم معاناته من تمزق وأن الأمر لا يعدو كونه شداً فى العضلة، إلا أن الأمر يحتاج لمنحه راحة، مشدداً أن اللاعب سيلحق بالمباراة النهائية بعد تأجيل موعدها.