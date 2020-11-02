شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يطلب 10 مليون وبهاء مجدى للموافقة على انتقال غنام للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو الإنتاج الحربى مبلغ عشرة مليون جنيه بالإضافة للحصول على خدمات بهاء مجدى الظهير الايسر للمصرى شرطاً للموافقة على انتقال غنام محمد لاعب خط وسط الإنتاج الحربى للفريق البورسعيدى الذى يضع اللاعب على رأس قائمة المطلوبين لتدعيم صفوف الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما ظهر اللاعب بمستوى متميز فى مباريات الإنتاج الحربى الأخيرة بالدورى ولعب دوراً كبيراً فى تعديل نتائج فريقه بعد فترة من التراجع

ويرتبط غنام محمد بتعاقد مع الإنتاج يمتد لثلاثة مواسم قادمة، حيث كان اللاعب أحد الناشئين فى الأهلى قبل أن يقرر مسئولو القلعة الحمراء تسريح فريقه بالكامل نظراً لقرار اتحاد الكرة بإلغاء مسابقة 97 لينتقل اللاعب للجونة ويساهم فى صعود الفريق للدورى الممتاز قبل أن يرحل عنه وينضم للإنتاج الحربى.

ويرغب مسئولو الإنتاج الحربى في التعاقد مع بهاء مجدى لتعويض رحيل أحمد شديد قناوى للنادى المصرى البورسعيدى الذى انتقل إليه فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم، بعد رفضه تمديد تعاقده مع الإنتاج بسبب ضعف المقابل المادى المعروض عليه.

وفى وقت سابق، كشف اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، فشل مفاوضات ناديه لتمديد تعاقد أحمد شديد قناوى الظهيرالأيسر للفريق، مؤكداً أن رحلة اللاعب مع ناديه انتهت بنهاية الموسم الحالى. وقال أشرف عامر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "قدمنا عرضاً لشديد قناوى لتمديد تعاقده ولكن اللاعب طلب مقابلا ماديا أكبر من المعروض، وبالتالى فشلت الصفقة". وحصد أحمد شديد قناوى العديد من الأرقام القياسية طوال رحلته مع الساحرة المستديرة، حيث بدأ مشاركاته فى الدورى العام خلال موسم 2005/2006، ولعب مبارياته مع أندية الأهلي والمصري وطلائع الجيش وأسوان الإنتاج الحربي.

ومنح مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه راحة لمدة خمسة أيام عقب مباراتهم مع مصر المقاصة بالجولة الأخيرة للدوري والتى انتهت بالتعادل السلبى، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج استعداداته للموسم الجديد فى الخامس من نوفمبر المقبل على ملعبه لبداية فترة إعداد قوية، وتعكف لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر وعضوية خالد مهدي مدير الكرة ومختار مختار المدير الفنى للفريق على حسم الصفقات المنتظر التعاقد معها فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدوري ليحتل المركز الثامن بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 11 وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 38 هدف ، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.

ومنذ عودة مسابقة الدوري من التوقف عانى الإنتاج الحربى من إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا، حيث خاض الفريق 17 لقاء خسر 8 لقاءات وفاز فى ستة مباريات وتعادل فى ثلاثة مباريات، حيث تعادل مع الأهلى بهدف لكل فريق ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من إنبى بهدفين دون رد ثم خسر من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من الطلائع بهدف دون رد ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف ثم فاز على طنطا بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من أسوان بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك بهدف دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق ثم خسر من وادى دجلة برباعية مقابل هدف ثم فاز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم خسر من الإسماعيلى بهدف دون رد ثم فاز على نادى مصر بثلاثة أهداف دون رد ثم فاز على زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف وأخيراً تعادل سلبياً مع مصر المقاصة.