شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة عن مخالفات الأندية: "لجان التفتيش مستمرة ومحدش فوق القانون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب و الرياضة، أن اللجان التفتيشية مستمرة فى عملها فى الهيئات الرياضية، وتم عمل ضبطية قضائية لأول مرة فى التاريخ، ولن تتوقف اللجان التفتيشية عن عملها إلا بعد الانتهاء من مهمتها، وسيكون وقتها الرد بأوراق ومستندات.

وأضاف صبحى، في مؤتمر صحفى، أنه لايوجد أحد فوق القانون، ومن يتحدث عن عضوية الوزير فكل هذا لا يشغلنى، كل ما يشغلنا هو العمل بتأنٍ، وأن نؤدى مهمتنا على أكمل وجه قائلا "ميهمنيش الصوت العالى، ولا البروباجندا ومحدش فوق القانون".

أجريت قرعة الدورى على مستوى محافظة الجيزة فى حضور وزير الشباب والرياضة؛ لتحديد مجموعات الدورى بالجيزة، و فى كلمته، ثمن وزير الشباب والرياضة على الحراك الرياضى الذى ينجم عن فعاليات دورى مراكز الشباب لكرة القدم، وإعلاء المنافسة بين فرق المراكز طوال العام بغية تحقيق الفوز بدرع الدورى والحصول على الجوائز المحددة والتى يحصل عليها اللاعبون ومراكز الشباب المشاركة، لافتاً إلى متابعة الوزارة ومديريات الشباب تنفيذ مباريات الدورى وفق المواعيد المحددة، واتخاذ القرارات الحاسمة تجاه من يخالف شروط المنافسة.

أكد الدكتور أشرف صبحى أن تنفيذ الموسم الجديد من الدورى 2020 / 2021 فى ظل تحديات راهنة ناتجة عن جائحة كورونا، وهو الأمر الذى يستوجب على الجميع الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد، مشيراً أن سلامة اللاعبين وجميع المشاركين فى المنافسات فى صدارة أولويات الوزارة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وقال الدكتور أشرف صبحى خلال المؤتمر الصحفى الذى تنظمه الوزارة لإعلان قرعة وتفاصيل دورى مراكز الشباب، إن الوزارة شكلت لجانا للتفتيش على الهيئات الرياضية، سواء أندية أو اتحادات أو مراكز شباب، لضبط أى مخالفات، وللحفاظ على المال العام، ولن تتوقف اللجان عن العمل الا بعد الانتهاء من مهمتها المحددة .

وأضاف صبحى انه لن يتأثر بالضغط على الوزارة لاصدار اى قرارات تخص الأندية، قائلا، "مبحبش أتكلم عن موضوع المخالفات واللجان التفتيشية فى الإعلام، ولكن هذه الفرصة فى ظل وجود وسائل الاعلام المختلفة، محدش هيضغط على الوزارة لإصدار قرار سريع، ومحدش فوق القانون، سنعمل بتأنى، للوصول إلى قرارات سليمة وفقا للما تسفر عنه اللجان .

أجريت قرعة الدورى على مستوى محافظة الجيزة قرعة فى حضور وزير الشباب والرياضة؛ لتحديد مجموعات الدورى بالجيزة، وأوضح الوزير أن دورى مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحداً من المشروعات الكبرى التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة لنشر الممارسة الرياضية، وتكثيف الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية فى ضوء التنشئة الرياضية للنشء والشباب.



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وزير الرياضة