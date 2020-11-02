شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتلقى 3 عروض لإعارة أحمد الشيخ فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادى الأهلى خلال الأيام الماضية 3 عروض لإعارة أحمد الشيخ، مهاجم الفريق، من أندية الاتحاد السكندرى ومصر المقاصة وسموحة، بالإضافة لدخول بيراميدز فى مفاوضات فردية مع اللاعب دون إرسال عرض للأهلي.

وخرج أحمد الشيخ للإعارة مرتين منذ انتقاله للأهلى قبل اتخاذ قرار بعودته من جديد، خاصة بعد حصوله على لقب هداف الدورى خلال فترة إعارته الأخيرة لناديه السابق مصر المقاصة وتقديمه مستويات جيدة مع الفريق الفيومي.

ويواجه الأهلى أزمة كبيرة تتمثل فى زيادة عدد اللاعبين المتواجدين على قوته، سواء المقيدين حالياً أو الذين كانوا معارين لأندية أخرى، بخلاف الصفقات الجديد، الأمر الذى يُجبر الإدارة الحمراء على تسويق عدد كبير من اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

فى الوقت الذى طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى من خالد محمود طبيب الفريق تقريراً عن حالة الثنائى رامى ربيعة وحسين الشحات تمهيداً للاستعانة بهما فى مباراة نهائى بطولة دورى أبطال افريقيا المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى على ملعب برج العرب، وذلك بعد تخطى الفريق الأحمر عقبة الوداد لينتظر الفائز من الرجاء والزمالك.

وأكد خالد محمود لموسيمانى اقتراب شفاء رامى ربيعة ولحاقه بالمباراة كاشفاً أن المدافع الدولى خضع للأشعة وأثبتت شفاؤه من إصابة العضلة الخلفية إلا أنه يخوض فى الوقت الجارى مرحلة الاستشفاء قبل العودة للتدريبات الجماعية لعدم تجدد الإصابة مرة أخرى، وأنهى رامى ربيعة مرحلة العلاج الطبيعى ويقوم فى الوقت الجارى بتنفيذ البرنامج التأهيلى تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائى التأهيل، كما وضع الجهاز الطبى بالأهلى برنامجاً خاصاً لعلاج العضلة الخلفية لحسين الشحات.