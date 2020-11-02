شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عندما حول البدرى غضب جماهير الأهلي لتتويج تاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

موعدنا اليوم مع بطولة دورى أبطال أفريقيا موسم 2012، وبعد صعود الأهلى للنهائى لمواجهة الترجى وانتهاء مباراة الذهاب فى القاهرة بنتيجة التعادل 1/1، تعرض الفريق الأحمر لهجوم جماهيرى كبير وتحديداً حسام البدرى المدير الفنى للفريق وقتها والحالى للمنتخب الوطنى الأول، خاصة مع اقتراب الفريق من خسارة البطولة وقتها.

وأكد حسام البدرى للاعبى الأهلى أن هذا الأمر سيمثل حافزاً للفوز بالبطولة، ونجح بالفعل فى لم شمل اللاعبين وحقق الفوز فى مباراة العودة بهدفين مقابل هدف وحيد فى ملعب رادس التاريخى، وعاد المارد الأحمر بكأس أفريقيا وسط تصفيق الجميع بمن فيهم الخبراء والجماهير الذين انتقدوا الفريق بعد موقعة برج العرب.