شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. استبعاد حسين الشحات ومحمد فاروق من قائمة المنتخب للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها حسين الشحات، لاعب النادى الأهلي تحت إشراف طبيب المنتخب الوطنى الدكتور محمد أبوالعلا، إصابته بشد فى العضله الخلفية، وقال محمد بركات مدير المنتخب الوطني، إن الدكتور محمد أبوالعلا عرض نتائج الكشف الطبي علي حسام البدرى صباح اليوم، وأكد فى تقريره صعوبة لحاقه بمعسكر المنتخب الوطنى نظرا لضيق الوقت، خاصة أنه علاجه وتأهيله يستوجبان فترة قد تصل إلى أسبوع.

وأكد مدير المنتخب صعوبة لحاق محمد فاروق لاعب بيراميدز بالمعسكر أيضاً، بعدما أثبتت الفحوصات التي خضع لها بمعرفة طبيب المنتخب أنه يعاني من شد فى السمانى ويحتاج أيضا لفترة علاج.

ويدخل الفريق القومي معسكرا مفتوحا غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة توجو مباراتين ذهابًا وإيابا يومي 14 و17 نوفمبر الجاري في منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

على صعيد متصل، علّق محمد بركات مدير المنتخب الوطنى، على الأنباء التى ترددت مؤخرا حول منح محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى والفراعنة شارة كابتن المنتخب بداية من معسكر مباراتىّ توجو المقبل فى تصفيات أمم افريقيا، وقال بركات فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، "حتى الآن شارة الكابتن بالأقدمية، وحسام البدرى المدير الفنى للمنتخب لم يناقش إمكانية حدوث أى تعديلات في هذا الأمر".

فى السياق ذاته، كشف محمد بركات مدير منتخب مصر الأول، أن معسكر الفراعنة سينطلق يوم 3 نوفمبر المقبل استعدادا لمباراتىّ توجو فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022، وسينضم لاعبو الأهلى للمعسكر يوم 3 نوفمبر المقبل مع باقى اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار، ويخوض الفراعنة تدريباتهم أيام 3 و4 و5 و6 نوفمبر المقبل قبل الحصول على راحة يومىّ 7 و8 من نفس الشهر، ثم استئناف التدريبات والمعسكر يوم 9 نوفمبر استعدادا لمواجهة توجو الأولى يوم 14 من نفس الشهر.

واختار حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، القائمة المبدئية لمعسكر الفراعنة المفتوح استعدادًا لمواجهة توجو يومي 14 و17 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وشهدت القائمة تواجد كل من: المهدي سليمان وعبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي ومحمد فاروق واحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز)، محمد بسام (طلائع الجيش )، محمد شريف (إنبي)، حسام حسن وأحمد ابوالفتوح (سموحة )، طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب ) وأكرم توفيق (الجونة).. ويتبقى اعلان أسماء لاعبى الزمالك الدوليين عقب مباراة الرجاء المغربى يوم الأربعاء المقبل فى إياب قبل نهائى دورى الأبطال الافريقى.