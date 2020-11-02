شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفاوض "دعدور" لتدعيم حراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو الاتحاد السكندرى فى مفاوضات جادة مع أحمد دعدور، حارس مرمى بيراميدز، من أجل التعاقد معه فى إطار تدعيم مركز حراسة المرمى لزعيم الثغر، بالرغم من وجود الثلاثى عماد السيد ومحمود الزنفلى وعمرو خليل.

ورغم حالة الاستقرار الذى يشهدها مركز حراسة مرمى الاتحاد السكندرى، إلا أن حسام حسن المدير الفنى للفريق يرغب فى تواجد حارس قوى لزيادة المنافسة بين الحراس، خاصة أنه يحاول المنافسة على المربع الذهبى فى الموسم المقبل.

وتلقى أحمد دعدور عدداً من العروض خلال الفترة الماضية، على رأسها من المصرى البورسعيدى، بالرغم من عدم مشاركته مع فريقه فى الموسم الحالى فى أى مباراة نظرا لاعتماد الأجهزة الفنية لبيراميدز على الثنائى المهدى سليمان وأحمد الشناوى .

من ناحية أخرى أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى الإجراءات الخاصة بانتقال عمار حمدي لاعب الأهلي والمنتخب الأوليمبى ، وأحد أهم المواهب الصاعدة بالكرة المصرية لمدة موسمين و ذلك بعد إنهاء جميع المفوضات مع النادى الأهلى بمشاركة إبراهيم حسن مدير الكرة الذي تفاوض مع اللاعب و ووكيله احمد يحيي وأتم الإجراءات إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين .

"عمار" مواليد 26 نوفمبر 1999 " وتألق بقوة مع نادى الاتحاد السكندرى في الموسم قبل الماضي كذلك مع المنتخب الأوليمبى حيث ساهم في صعود المنتخب إلى الأولمبياد القادمة.

و يُعد "عمار" أحد اللاعبين الموهوبين الصاعدين بقوة في الكرة المصرية بحسب وصف خبراء اللعبة ، و يُجيد اللعب كجناح أيمن و أيسر وصانع ألعاب ، وأثنى حسام حسن وإبراهيم حسن على موهبة "عمار " و أبدو ارتياحهم لأتمام إجراءات أنتقاله لصفوف زعيم الثغر .