شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الدورى ولم يتقدم أى نادٍ لقيد لاعبيه استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم انتهاء الموسم الكروى 2019 -2020 بمباراة الأهلى وطلائع الجيش مساء السبت الماضى، وفتح باب القيد المحلى منذ يوم 10 أكتوبر المنصرم، إلا أنه لم يتقدم أى نادٍ لقيد أو تسجيل لاعبيه الجدد استعداداً للموسم الكروى الجديد، وقال مصدر باتحاد الكرة إنه رغم فتح باب القيد قبل انتهاء الموسم وفقا لتعليمات الفيفا وحفاظا على حقوق الأندية إلا أنه لم يتقدم أى نادٍ حتى الآن لقيد أى لاعب.

وأوضح المصدر أنه ربما يكون السبب فى ذلك هو قرار اللجنة الخماسية بعدم السماح للأندية بالقيد الصيفى إلا بعد سداد المستحقات المتأخرة على الأندية، سواء لاتحاد الكرة أو للاعبين والمدربين أصحاب الشكاوى.

وكان اتحاد الكرة أصدر بيانا مع فتح باب القيد قال فيه: "بمناسبة بدء اجراءات الموسم الكروى الجديد 2020-2021 يهدى الاتحاد المصرى لكرة القدم أمنياته الطيبة إلى كل الأندية المشاركة فى مسابقاته وإلى كل العاملين فى المنظومة الكروية المصرية التى يكن لها الاتحاد كل تقدير ويقف منها بمسافة واحدة.

ويهم الاتحاد المصرى بهذه المناسبة التأكيد على أن اجراءات قيد اللاعبين للموسم الجديد ستسير وفق الإجراءات المتبعة والمعروفة والمتفقة مع تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم فى هذا الشأن.

ويرجو الاتحاد المصرى وفق هذه المعطيات أن تقوم جميع الأندية بسداد ما عليها من مستحقات مالية لدى الاتحاد والوفاء بالتزاماتها نحو أى جهة أخرى أو أى من لاعبيها على الوجه المحدد بقرارات من الاتحاد الدولى أو صادرة عن الاتحاد المصرى وفق اللوائح المعمول بها.

ويرجو الاتحاد المصرى أن يكون الموسم الجديد فأل خير على الكرة المصرية وأنديتها والعاملين بها وأن يكون خطوة ارتقاء لها، وهو ما لن يتأتى إلا باحترام القوانين الملزمة واللوائح المعمول بها.