شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يستبعد كهربا من معسكر المنتخب بعد مكالمة محمد فضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت أزمة محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، مع محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، فى استبعاد الأخير من معسكر المنتخب الوطنى الذى سينطلق غداً، الثلاثاء، استعداداً لمباراتي توجو يومى 14 و17 نوفمبر الجارى فى تصفيات أمم أفريفيا.

وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب، والذى سيُعلن قائمة المنتخب بعد قليل، تلقى اتصالات من محمد فضل طالبه خلالها الأخير باستبعاد كهربا بسبب الأزمة التى حدثت بينهما خلال حفل تسليم درع الدوري للأهلي أمس الأول، السبت، باستاد السلام بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في ختام بطولة الدوري.

وشهدت الساعات الماضية تفاقم أزمة كهربا مع فضل خاصة بعد تصريحات الأخيرة أمس التى أعلن خلالها إحالة لاعب الأهلي للجنة الأنضباط وتطورت الأزمة وطالب فضل جهاز المنتخب بقيادة حسام البدري استبعاد كهربا من معسكر المنتخب المقبل حيث أجرى فضل مكالمة هاتفية مع البدري أمس لمطالبته بإستبعاد اللاعب من المعسكر كنوع من أنواع العقاب له على ما بدر منه في حفل تتويج الاهلي بالدوري.

في سياق متصل، قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، إنه تحدث خلال الساعات الماضية لوسائل الإعلام بالشكل الإيجابي في حق محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، وأنه ترفع في حديثه عن تجاوز فضل في حق محمود كهربا لاعب الأهلي أثناء احتفالية الدورى أمس الأول.

وأضاف أنه كان يهدف من كلامه الإيجابي إلى إغلاق هذا الملف وعدم الإساءة لمحمد فضل بوصفه أحد أبناء النادى لكن للأسف فوجئ بإعلان فضل بأحد البرامج أنه تقدم بشكوى للجنة الانضباط في حق محمود كهربا مطالباً بتوقيع عقوبة عليه، وهو أمر مدهش للغاية، خاصة وأن الواقعة شاهدها الملايين وتؤكد قيام فضل بجذب كهربا بطريقة غير لائقة والتعدي عليه لفظياً وترتب على ذلك طلب اللاعب مساء أمس التقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط للحصول على حقه من محمد فضل.

وتابع عبد الحفيظ، فى تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، النادى تضامن مع لاعبه وهو أمر منطقي جداً خاصة أنه لم يخطئ، وعليه سوف تتقدم إدارة الأهلي بشكوى صباح غدٍ إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة تطالب فيها بتطبيق اللوائح والقوانين بشأن التجاوز الذي صدر عن محمد فضل في حق لاعب الأهلي محمود كهربا في الاحتفالية والاستناد إلى شريط المباراة والعديد من الشهود الذين تواجدوا اثناء الواقعة.

وفي ختام تصريحه أكد عبد الحفيظ أن الأهلي سوف يتخذ كل الإجراءات ويذهب إلى أبعد مدى للدفاع عن حقوق لاعبه المشروعة بما يتفق مع اللوائح والقوانين.