عبدالحفيظ: كهربا "صاحب حق".. وسندافع عن اللاعب لأبعد مدى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

استنكر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، ما بدر من محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن واقعة المشادة بينه وبين محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر، مضيفًا أن النادي سيدافع عن اللاعب لبعد مدى لأنه لم يخطئ.

والتقطت عدسات الكاميرات مشادة كلامية بين محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة خلال مراسم تتويج الأهلي ببطولة الدوري.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال عبدالحفيظ: "ترفعنا عن بعض الأشياء، كنّا في لحظة سعادة وفرحة بالتتويج ببطولة الدوري المحلي."

وأضاف: "أكدنا على تقديرنا للجميع، لن يفرض علينا أحد معاقبة لاعب لم يخطئ، الوضع كان عبارة عن مشادة خفيفة، وبناء عليه أصدرنا بيانًا أكدنا فيه على كامل احترام والتقدير لكل عناصر المنظومة خاصة وأن فضل من أبناء النادي الأهلي".

وتابع: "أي شخص شاهد الفيديو سيعرف من المخطئ، لم نكن نريد تصعيد الأمور، كهربا هو صاحب الحق طالما سيتم تصعيد الأمر إلى لجنة الانضباط".

وواصل: "ماذا سيقول فضل للجنة الانضباط؟، أن اللاعب تجاوز ولم يكن موجود في المكان المخصص له؟!".

وأكمل: "قدمنا مذكرة إلى لجنة الانضباط ضد محمد فضل، وذكرنا أن في حيثيات عقاب كهربا عقب مباراة السوبر، أن السبب الأول لإيقافه أنه كان سببًا رئيسيًا في اشتعال الأزمة عقب المباراة، سنذهب لأبعد مدى لحماية اللاعب، وحماية لاعبي النادي الأهلي".

وعن احتمالية استبعاده من المنتخب بسبب الواقعة، قال: " لدينا ثقة في الجهاز الفني للمنتخب، الأمر الوحيد المتعلق باستبعاد كهربا أن يكون لسبب فني، وأعتقد أن حسام البدري لن يتخذ الأمور بشخصنة."

وعن تصريحات رمضان صبحي ضده، قال عبدالحفيظ: "لا أحب الحديث عن موقف رمضان صبحي بعد رحيله عن الأهلي".

وحول واقعة بادجي مع رمضان، قال" من الوارد أن يحدث مشادة بين اللاعبين خارج النادي، لكن داخل أرض ملعب مختار التتش ووجود الجهاز الفني واللاعبين، لابد أن يحترم الجميع اللوائح والقوانين، وحق النادي لابد أن يُفرض سواء على الكبير أو الصغير".