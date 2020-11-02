الأهلي: لم نحدد موعد انضمام بانون.. وننتظر موقفه من نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على موعد محدد لانضمام بدر بانون مدافع الرجاء المغربي إلى صفوف الفريق الأحمر.

وارتبط الأهلي بضم المدافع المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن إتمام الصفقة من قبل الأطراف المعنية.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال عبدالحفيظ: "موقف بدر بانون لم يتحدد بعد، لم نستقر على موعد محدد لانضمامه إلى الأهلي."

وأضاف: "ننتظر موقفه من المشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا."

جدير بالذكر أن بانون سيشارك مع الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، علمًا بأن الفريق الأبيض حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدف دون رد سجله أشرف بنشرقي.