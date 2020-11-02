تفاصيل شكوى الأهلي ضد فضل لاتحاد الكرة والانضباط بسبب أزمة كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أرسل النادي الأهلي بشكل رسمي، ظهر اليوم الاثنين، شكوى رسمية ضد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم؛ بسبب ما بدر منه تجاه محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق.

وشهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في الأزمة الأخيرة التي نشبت بين محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، ومحمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب وسط النادي الأهلي. (طالع التفاصيل من هنا).

وأفاد مراسل "الخليج 365" بأن الأهلي قدم شكوى لعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، وشكوى أخرى لرئيس لجنة الانضباط المستشار سيد البنداري.

وأكد الأهلي في شكواه أن محمد فضل تعدى على كهربا بـ"اليد والقول"، وقام اللاعب في المذكرة التي قام برفعها لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بإرفاق أسطوانة مدمجة تتضمن مشهدا متلفزا لوقائع التعدي على اللاعب موضوع هذه الشكوى.

وأشار الأهلي إلى أنه تمت مشاهدة مقطع الفيديو بمعرفة الإداراة المختصة في النادي وجميع اللقطات التي انتشرت للواقعة وتأكد للنادي أن كهربا لم يرتكب أي مخالفة أو سلوك خاطئ، وأن محمد فضل هو من بادر بدفع اللاعب والتعدي عليه بصورة عنيفة وغير مقبولة ولا مبرر لها، دون أي مبرر، وبصورة لا تتناسب مع قيمته ومكانته باعتباره احد المسئولين عن إدارة ملف كرة القدم في مصر.

وشدد الأهلي أن كهربا استاء من "التعدي البدني واللفظي" عليه من قبل ممثل اتحاد الكرة الذي تواجد لتسليم درع الدوري، والمشهد الذي حدث أمام الملايين من مشاهدي التلفاز؛ حيث كانت وقائع الاحتفال بتسليم درع الدوري مذاعة على الهواء مباشرة.

وقال الأهلي في شكواه أنه كان من الأجدى به أن يقوم فضل بتوجيه كهربا بأسلوب حضاري يتناسب مع قيمة ومكانة منصبة أو يتحدث لأي من مسؤولي النادي الأهلي الذين تواجدوا في الحدث.

وطلب النادي الأهلي بالتحقيق في الشكوى وسماع جميع الأطراف والشهود للوصول للحقيقة وتطبيق القانون ومعاقبة المخطئ، مشيراً الى أنه لا أحد فوق القانون أياً كان منصبه، ويأتي هذا في إطار حفاظ النادي على حقوق لاعبيه.