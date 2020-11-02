وزير الرياضة: "مبنخافش من حد".. ولم نغلق أي حساب بنكي للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

رفض أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الحديث عن دوره بالسلب بشأن اتخاذ قرارات حاسمة، موضحا أن الوزارة تقوم بدورها وفقا للقانون.

قال وزير الرياضة في تصريحات بمؤتمر دوري مراكز الشباب: "لا يهمنا الصوت العالي أو فيديوهات تخرج من أي طرف فنحن نقوم بدورنا وأي مُخطئ سيعاقب، لا نرد كثيرًا ولكن وقت توقيع القرار وإعلانه سنتحدث عن كل شيء".

وأوضح: "مبنخافش من حد.. وزير الشباب والرياضة مبيخافش من حد.. نخاف من القانون فقط".

وأكمل الوزير: "نحن في دولة قانون، ووزارة الشباب والرياضة لها ضبطية قضائية لأول مرة في التاريخ، ولجان تفتيش في كافة المؤسسات"، مضيفا: "لن يتمكن أي شخص من الضغط علينا أو على لجان التفتيش ومن يرد أن يتحدث فليتحدث ومن يرد عمل فيديوهات فليتفضل لكن بمجرد أن ننتهي سيعاقب كل شخص بفيديوهاته".

وعن نادي الزمالك، قال وزير الرياضة: "لم نغلق أي حساب بنكي أو نجمد توقيعات في نادي الزمالك حتى الآن، لأن فريق الكرة ما زال مستمرا في نشاطه وهناك قانون وسيتم اتخاذ اللازم، وأي مال عام سنحاسب عليه".