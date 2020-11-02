رسميا.. استبعاد الشحات وفاروق من قائمة المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن محمد بركات مدير المنتخب الوطني، استبعاد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، ومحمد فاروق لاعب بيراميدز، من المعسكر المقبل للمنتخب بسبب الإصابة.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها الشحات تحت إشراف طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا إصابته بشد في العضله الخلفية، فيما يعاني فاروق من شد في السمانة، وفقا لتصريحات لبركات عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة.

وعرض طبيب المنتخب نتائج الكشف الطبي للثنائي على حسام البدري المدير الفني للمنتخب، الذي أكد صعوبة لحاق الشحات بمعسكر المنتخب نظرًا لضيق الوقت خاصة وأن علاجة وتأهيله تستوجب فترة قد تصل الي أسبوع، وكذلك فاروق الذي يحتاج لفترة علاج.

ويدخل الفريق القومي معسكرا مفتوحا الثلاثاء استعدادا لمواجهة توجو مباراتين ذهابًا وإيابا يومي ١٤ و١٧ نوفمبر الجاري في منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.